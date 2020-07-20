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Haberler Ekonomi ADÜ ve Seval Kablo’dan is garantili egitim fırsatı

ADÜ ve ’dan is garantili egitim fırsatı

ADÜ ve Seval Kablo’dan is garantili egitim fırsatı
Giriş Tarihi: 20.7.2020

Aydın'ın Buharkent ilçesinde Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) bünyesindeki Meslek Yüksekokulu'nda Polimer Teknolojisi Bölümü açıldı. 2021-2022 eğitim öğretim yılında kapılarını açacak bölümün öğrencileri derslerini Seval Kablo tarafından Buharkent OSB'de oluşturan sınıflarda, konunun uzmanlarından alacak. Başarılı olanlar ise fabrikada istihdam edilecek. Protokol imza törenine ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Seval Kablo ortaklarından Ersin Turgut, Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol, Buharkent Meslek Yüksekokulu (MYO) Müdürü Prof. Dr. Mesut Kırmacı ve Yüksekokul Sekreteri İbrahim Öztürk katıldı.

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