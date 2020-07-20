Ev alacaklara devlet desteği şartları nelerdir? Devlet hangi kolaylıkları sağlıyor?

Devlet ilk kez ev alacaklar için destekte bulunuyor. İlk kez konut sahibi olacaklar 82.000 TL'ye varan devlet destekli hibe alabilecek. Yapılması gereken ise devletin belirlediği bankalar üzerinden konut hesabı açmak ve belirli bir süre birikim yapmak gerekiyor.

DEVLETTEN GERİ ÖDEMESİZ HİBE DESTEĞİ NASIL ALINIR?

Devletin belirlediği bankalar üzerinden konut hesabı açan vatandaşlar, belirli bir süre birikim yaparak devletten geri ödemesiz hibe alabilecekler. Konut hesabı olanlara devlet destekli hibe oranı, hesabın süresine göre değişiyor.

-36 – 47 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran %15 olurken; azami katkı tutarı 24 bin 741 TL olacak.

-48 – 59 ay devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktiren kişilere, devletin katkı sağlayacağı oran %18 olarak belirlenirken; azami katkı tutarı ise 26 bin 645 TL olacak. -60 ay ve üzeri devlet destekli konut hesabı açan ve para biriktirenlere devletin katkı sağlayacağı oran %25; azami katkı tutarı da 28 bin 548 TL olacak.

Eğer evlenecek olan çiftlerin bu hesabı ortak açması durumu olursa da, devlet desteği 57 bin TL'ye kadar çıkacak.

İLK DEFA EV ALANLARA DEVLET DESTEĞİ ŞARTLARI

Devlet destekli hibeden faydalanmanın ilk şartı bankaya şahsen başvuru yapılması. Konut hesabı için herhangi bir bankaya başvurulabiliyor. Konut hesabı açan vatandaşlar isterlerse paralarını faize koyabilecekler.

Kampanyanın bir diğer şartı ise düzenli ödeme talimatı. Tek seferde toplu para yatırılmasından daha çok aylık olarak para biriktirilmesine teşvik amaçlı düzenli ödeme isteniyor. Konut hesabı açan kişiler arasından en az 36 aylık hesabı olanlar söz konusu destekten faydalanabiliyor. Paranın beklediği aylara göre ise hibe oranı artıyor.

Bu kampanya ile gençlerin hem para biriktirmesine hem de ev sahibi olmasına yardım edilmiş oluyor.