Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Fatih sondaj gemisi mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık. Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz: Milli enerjisiyle tam bağımsız TÜRKİYE için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık.

Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz:

Milli enerjisiyle tam bağımsız TÜRKİYE için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz.#FatihKaradenizde https://t.co/WHIAn2PqLf — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 20, 2020