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Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Fatih sondaj gemisi mesajı

Son dakika: 'tan Fatih sondaj gemisi mesajı

"Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık. Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz: Milli enerjisiyle tam bağımsız için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz." dedi.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Fatih sondaj gemisi mesajı

20.07.2020, 13:35 Güncelleme Tarihi: 20.07.2020,13:46

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık. Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz: Milli enerjisiyle tam bağımsız TÜRKİYE için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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