Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Durmadan çalışacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı"nı gerçekleştirdi.

"DURMADAN ÇALIŞACAĞIZ. HEP ÇALIŞACAĞIZ!"

Toplantıya katılan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

Albayrak paylaşımında, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Kabinesi İki Yıllık Değerlendirme Toplantısı'na katıldık. İki yıl önce bir söz verdik: Durmadan çalışacağız. Hep çalışacağız! Medeniyetimize layık bir şekilde halkımızın hizmetkarı olmaya devam edeceğiz." ifadelerine yer verdi.