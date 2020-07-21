Kadınlar üretimde daha çok rol alacak

Türkiye'de kadın esnaf sayısı 318 bini geçerken, yeni dönemde kooperatiflere daha fazla kadın eli değecek. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, özellikle gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomilerde kooperatifçiliğin üretimde ve ihracatta ne kadar öncü rol üstlendiğini gördüklerini belirterek, "Biz de özellikle kadın kooperatiflerimizin üretimde ve ihracatta daha fazla yer almasını hedefliyoruz" dedi. Pekcan, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen 'Türkiye'de Kooperatifçilik ve Kadın Kooperatifleri Paneli'ne video konferans yöntemiyle katılarak kadınların üretimde ve ekonomide potansiyelini daha iyi sergilemelerini istediklerini söyledi.

25 BİN DAHA ARTTI

Pekcan, son bir yılda kadın esnaf ve sanatkar sayısının 318 bin 154'e yükseldiğini, kadın esnaf sayısının 25 bin arttığını söyledi. Kooperatiflerin tarımsal üretimden ulaşıma, eğitimden enerjiye birçok alanda faaliyet gösterdiğine işaret eden Bakan, "Kooperatifçiliğin üretimde ve ihracatta öncü rol üstlendiğini görüyoruz. Bilişim alanında da kadınların faaliyet göstermesini, kooperatifleşmesini önemsiyoruz" dedi. Pandemide sanal ortamdan gerçekleştirilen eğitimlerle bin kadın girişimciyle bir araya geldiklerini kaydeden Pekcan, "Ulusal Kadın Girişimci Network Platformu'nu ve 'Melek Yatırımcı Ağı' projelerini oluşturuyoruz. Bunlarla ilgili yazılım çalışmalarımız sürüyor. İnşallah yazılım çalışmalarımızın tamamlanmasıyla, fikri olan, projesi olan genç ve kadın girişimcilerimiz ile melek yatırımcılarımızı da bir araya getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.



PEKCAN: HİBE SEKLİNDE DESTEKLEYECEGİZ

Kooperatiflerin Desteklenmesi Projesi'ne değinen Pekcan, kadın kooperatiflerini desteklemeyi amaçladıklarını söyledi. Programla kooperatiflerin üretime, istihdama katkısı olan, katma değer sağlayan proje bedellerinin bir bölümünün hibe şeklinde destekleneceğini anımsatan Pekcan, "Makine ve ekipman tedarikleriyle ilgili destek yüzde 50. Makine ve ekipman tedarikine maksimum 150 bin liraya kadar olmak üzere hibe desteği vereceğiz. Kooperatiflerimiz başvurularını 81 ilde bulunan ticaret il müdürlüklerine yapabilecek. Programla yeni alanlarda girişimciliği özendirmeyi, faaliyetlerde etkinlik ve verimlilik sağlamayı ve öz kaynak yetersizliğinde olan kooperatiflerimizi desteklemeyi amaçlıyoruz" dedi.