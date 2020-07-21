Kısa çalışma ve işsizlik ödemesi 27 Temmuz’da

Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemeleri erkene çekildi. Ödemeler 27 Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemeler gerçekleşecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini 9 gün erkene çektik. Böylece Bayram öncesi vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştıracağız. Ödemeleri, 27 Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşların banka hesaplarına yatıracağız" dedi.



IBAN bilgileri olmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "Kimlik numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da ödemeler yapılacak" açıklamasını yaptı.