Lokantalarda seçim heyecanı erken başladı

İzmir Lokantacılar Odası seçimlerine henüz 1.5 yıl olmasına rağmen heyecan başladı. Geçen dönem Başkan Aykut Yenice'ye rakip çıkan Alpay Okyay, bu seçimlerde de yeniden aday olabileceği sinyalini verdi. Dedesi Adil Müftüoğlu'ndan aldığı bayrağı sektöre hizmet ederek ileriye taşıyan Okyay, zamanı geldiğinde de adaylıktan ve hiçbir görevden kaçmayacağını dile getirdi.

DEDESİNİN İZİNDE...

İzmir'in en önemli lokantalarından Adil Müftüoğlu Uğur Lokantası, zengin menüsüyle misafirlerini 65 yıldır Çankaya'da ağırlamaya devam ediyor. Balçova'da ikinci şubesini açan Adil Müftüoğlu Uğur, alışıldık lezzet ve kalitesini bozmadan hizmete devam ediyor. 1955'te Merhum Adil Müftüoğlu'nun kurduğu ünlü lokanta, üçüncü kuşak temsilcileri Alpay Okyay ve kardeşleri Alper ve Gökay Okyay tarafından işletiliyor. Rahmetli Adil Müftüoğlu, İzmir Lokantacılar Odası'nın da kurucusu ve 37 yıl başkanlığını yaparak kurumsallaştıran bir esnaf lideriydi. Alpay Okyay'ın da en büyük hedefi dedesinin izinden gitmek.

DESTEK VERECEĞİM

Oda yöneticiliğinin bir hizmet yeri olduğu kaydeden Okyay, "Benim şu an odada bir görevde olup olmamamın önemi yok. Bir dahaki döneme kadar Aykut Bey odamızın başkanı. Meslektaşlarımızın lehine yapılacak her çalışmaya destekten geri durmam. Amacımız mesleğe ve lokantacı esnafımıza hizmet vermek" dedi. Yeni dönem adaylığı için de konuşan Okyay, "Seçimlere daha bir buçuk yıl var. Bu süreçte esnaf yararına olacağına inandığım her etkinlikte yer alır ve yardım ederim. Gocunmam. Şu an zorlu bir salgın sürecindeyiz. Üç ay işletmelerimiz kapalıydı. Zamanı geldiğinde mesleğimize ve meslektaşlarımıza hizmet verme adına adaylıktan ve görevden kaçmayız" diye konuştu.

Tolga Tekin