Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hedefimiz sağlam bir Türkiye ekonomisi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından hanehalkının borçluluk oranıyla ilgili bir mesaj paylaştı. Albayrak, "HEDEFİMİZ mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak güçlü, sağlam bir TÜRKİYE EKONOMİSİ oluşturmak." dedi.
Halkımızın bilinçli davranışları hanehalkının düşük borçluluk oranı ülke ekonomimizi, diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştırıyor.— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 21, 2020
HEDEFİMİZ mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak güçlü, sağlam bir TÜRKİYE EKONOMİSİ oluşturmak. pic.twitter.com/gQ6tOFC4cA
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