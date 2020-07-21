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Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hedefimiz sağlam bir Türkiye ekonomisi

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı : Hedefimiz sağlam bir ekonomisi

Hazine ve Maliye Bakanı , hesabından hanehalkının borçluluk oranıyla ilgili bir mesaj paylaştı. Albayrak, "HEDEFİMİZ mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve artışını koruyarak güçlü, sağlam bir EKONOMİSİ oluşturmak." dedi.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Hedefimiz sağlam bir Türkiye ekonomisi

21.07.2020, 13:45

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından hanehalkının borçluluk oranıyla ilgili bir mesaj paylaştı. Albayrak, "HEDEFİMİZ mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak güçlü, sağlam bir TÜRKİYE EKONOMİSİ oluşturmak." dedi.

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