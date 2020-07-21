‘Tam bağımsız Türkiye için çalışmaya devam’

Dünyanın önemli ilk 5 gemisinden biri olan FATİH'in ilk sondaja başlaması dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından paylaşımda bulundu.

'YERLİLEŞME ADIMI'

BAKAN Berat Albayrak, twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık. Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz: Milli enerjisiyle tam bağımsız TÜRKİYE için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz." ENERJİ Bakanı Fatih Dönmez ise, Karadeniz'de yürütülen petrol ve gaz aramalarına ilişkin twitter hesabından yaptığı duyuruda, 'Varsa mutlaka bulacağız' dedi. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için denizlerin her bir metrekaresinin karış karış aranacağını ifade eden Dönmez, "Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı" bilgisini paylaştı.

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