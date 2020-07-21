  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi ‘Tam bağımsız Türkiye için çalışmaya devam’

‘Tam bağımsız için çalışmaya devam’

'nin yerli ve milli gemisi FATİH, dünden itibaren 'de sondaj çalışmasına başladı. Ereğili açıklarında Tuna-1 lokasyonunda sondaja başlayan FATİH, Karadeniz'i karış karış arayacak.

‘Tam bağımsız Türkiye için çalışmaya devam’
Giriş Tarihi: 21.7.2020

Dünyanın önemli ilk 5 gemisinden biri olan FATİH'in ilk sondaja başlaması dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, twitter hesabından paylaşımda bulundu.

'YERLİLEŞME ADIMI'
BAKAN Berat Albayrak, twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Fatih gemimizle enerjide yerlileşme hamlesinin en büyük adımını atmıştık. Bugün TUNA-1 lokasyonunda sondajımıza başladık ve artık şunu rahatlıkla söyleyebiliyoruz: Milli enerjisiyle tam bağımsız TÜRKİYE için çalışmaya ve aramaya devam ediyoruz." ENERJİ Bakanı Fatih Dönmez ise, Karadeniz'de yürütülen petrol ve gaz aramalarına ilişkin twitter hesabından yaptığı duyuruda, 'Varsa mutlaka bulacağız' dedi. Türkiye'nin enerji bağımsızlığı için denizlerin her bir metrekaresinin karış karış aranacağını ifade eden Dönmez, "Fatih, milletimizin duası ve desteğiyle Karadeniz'deki ilk sondajına Tuna-1 lokasyonunda başladı" bilgisini paylaştı.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Fatih sondaj gemisi mesajı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Tam bağımsız Türkiye için çalışmaya devam’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA