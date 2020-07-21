“Türkiye’de güvenle tatil yapabilirsiniz”

Türkiye'nin güvenli tatil seçeneklerini tanıtmak amacıyla Almanya'nın 7 kentinden davet edilen 35 turizm profesyoneli, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı, SunExpress işbirliğinde düzenlenen İzmir Kuşadası Tanıtım Gezisi kapsamında 'safe tourism' uygulamalarını yerinde gördü. Almanya'nın önde gelen turizm acenteleri, tur operatörleri ve turizm yazarları, İzmir ve Aydın'ın turistik destinasyonlarında konakladı, Kovid-19'a karşı turizm sektöründe alınan tedbirler hakkında bilgi aldı.

'MANTIKLI TEDBİRLER'

Almanya'nın ünlü turizm dergisi Touristik Aktuell'in şef redaktörü Matthias Gürtler, 16-19 Temmuz arasında Türkiye'nin Kovid-19 salgınına karşı turistik alanda aldığı tedbirleri gözlemlediklerini söyleyerek, "Birçok otel gördük, otobüslerle seyahat ettik. Benim izlenimim, Türkiye'nin bu konunun üstesinden çok iyi geldiği yönünde. Çok mantıklı tedbirler alınmış"dedi. Gürtler: "Türkiye'de güvenle tatil yapılabilir. Sadece dergide değil, sosyal paylaşım sitelerinde de Türkiye'deki güvenli tatil imkanını anlatacağız. AB ülkelerinin Türkiye'ye seyahat kısıtlamasını bir an önce kaldıracağını umuyoruz. Kısıtlamanın saçma olduğunu düşünüyorum. Sağlık nedenleriyle bu kararın alındığı söylense de politik etkenler olabilir. Bu yanlıştır."

'ATEŞ ÖLÇÜLMÜYOR'

Almanya'daki kurumsal seyahat bürolarından Holzapfel'in yetkilisi Bastian Wipfler de Türkiye'de tatilin iyi bir deneyim olduğunu, İzmir ve Aydın'da çok iyi oteller, turistik destinasyonlar, sahiller gördüğünü ve hepsinde de güvenli tatil için alınan tedbirlere tanıklık ettiğini vurguladı. Türkiye'deki Kovid-19 önlemlerini çok iyi bulduğunu dile getiren Wipfler, "Türkiye'de korona virüsü tehlikesine çok dikkat edildiğini söyleyebilirim. Avrupa'da olmayan ateş kontrolünü burada gördüm" diye konuştu. AB Konseyi'nin seyahat kısıtlaması listesinden Türkiye'yi çıkarmasını isteyen Wipfler, "Almanlar Türkiye'de tatil yapmak istiyor. Kısıtlamanın bitmesini bekliyor. Onlara Türkiye'de güvenli olanakların, güzel plajların kendilerini beklediğini söyleyeceğiz" diye konuştu.

DİĞER ÜLKELER SIRADA

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan da turizm sezonunun çok başarılı geçirdiğini, 2023 için de 75 milyon turist hedeflediklerini anımsattı. Alman turizm profesyonellerine güvenli tatil imkanlarını tanıttıklarını aktaran Alparslan, "Türkiye'nin ne kadar güvenli olduğunu görüp memnuniyetlerini dile getirdiler. Ülkelerinde bu memnuniyeti anlatacaklarını söylediler. Tanıtımda sırada İngiltere, Hollanda, Rusya ve diğer ülkeler var" dedi.