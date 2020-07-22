Diyabet dostu üzümün ihracatı bugün başlıyor

Ege Bölgesi'nin önemli ihraç ürünlerinden, düşük şeker oranı ve mayhoş tadıyla diyabetlilerin gözdesi çekirdeksiz Superior Seedless üzümünün ihracatına bugün başlanıyor. Öte yandan Türkiye, 2019'da taze üzüm ihracatında 150.5 milyon dolar döviz elde etti. Ege İhracatçı Birlikleri'nin yazılı açıklamasına göre; Ticaret Bakanlığı Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün başkanlık yaptığı, Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü, İzmir Zirai Karantina, Müdürlüğü, Manisa Bağcılık Araştırma İstasyon Müdürlüğü, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, Tarım ve Orman Bakanlığı Alaşehir ve Sarıgöl İlçe Müdürlüklerinden uzmanlardan oluşan Hasat ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu, Ege Bölgesi'nin önemli ihraç ürünlerinden 'Superior Seedless Çeşidi Sofralık Üzüm' için Manisa iline bağlı Alaşehir, Salihli, Sarıgöl ilçeleri ve Denizli iline bağlı Buldan ilçesindeki muhtelif bağlarda incelemeler yaptı ve aldığı numuneleri Manisa Bağcılık ve Araştırma İstasyon Müdürlüğü Laboratuvarında analiz etti. Analizler sonucunda Superior Seedless çeşidi sofralık üzümlerin dünden itibaren kesimine, bugünden itibaren ihracatına izin verildi.

150 MİLYON DOLARI GEÇTİ

Türkiye'nin yaş üzüm ihracatının 2019 yılında, 2018 yılına göre yüzde 24'lük artışla 121.7 milyon dolardan, 150.5 milyon dolara yükseldiği bilgisini veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, Superior Seedless üzümünün en çok ihraç edilen üzüm çeşitlerinden biri olduğunu kaydetti. 2019 yılında yaş üzüm ihracatında 93 milyon dolarlık tutarla Sultani Üzümün aslan payını aldığını ifade eden Başkan Uçak, "Superior seedless üzümü ise 11.3 milyon dolarlık tutarla üzüm çeşitleri içinde üçüncü sırada yer aldı. Superior üzümü düşük şeker oranı, mayhoş tadı nedeniyle şekeri düzenlemede faydalı, diyabetlilerin gönül rahatlığıyla tükettiği ve yoğun ilgi gören bir üzüm çeşidi" diye konuştu.



EN ÇOK RUSLAR TERCIH ETTI

TÜRKİYE'DE üretilen üzüm çeşitleri içerisinde lider konumda olan sultani yaş üzüme göre ortalama 15 gün önce olgunlaşan superior üzümü, Türk üzüm ihracatçılarına piyasaya 15 gün önce girme fırsatı sunuyor. Türkiye, 2019'da 11 milyon 376 bin dolarlık Superior Seedless çeşidi sofralık üzümü ihraç ederken, Superior üzümünü en çok Rusya tercih etti. Türkiye, 23 ülkeye Superior üzümü ihraç ederken, Rusya'yı Ukrayna, Beyaz Rusya, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri listenin üst sıralarına adlarını yazdırdı.