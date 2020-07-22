Glutensiz ürün pazarı mercek altına alınıyor

Dünyada hızlı bir büyüme gösteren glütensiz ürün pazarının bu yıl 8 milyar dolara ulaşması bekleniyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 'hileli glütensiz ürün' iddiaları üzerine, bu kapsamda satılan ürünleri mercek altına aldı. Türkiye'de 800 bine yakın çölyak hastası sadece glütensiz un ve ekmek tüketiyor. Bazı çölyak hastaları Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi, tüketici hakem heyetlerine 'ağız kuruluğu, acı bir tat, gözlerde görme problemi, baş dönmesi gibi' sıkıntılara neden olan, satışı süren bazı ürünler ve firmalara ilişkin şikayette bulundu. Şikayetlerde bazı hastaların da acile kaldırıldığı, buna karşın bu ürünlerin satışının sürdüğü ifade edildi.

ÜRÜNLER İMHA EDİLECEK

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 'gıda güvenilirliğine' yönelik uygunsuz tespit edilmesi durumunda suç duyurusunda bulunulması, idari işlem uygulanması, ürünlerin yedi emine alınması ve imhası işlemlerinin uygulandığını belirtti. PAKDEMİRLİ, ürünlerde 'çölyak hastaları için uygundur', 'glüten intoleransı olan bireyler için uygun' ibarelerinin bulunması gerektiğini belirterek, "Çölyak hastalarının rahatsızlanmasına neden olan ürünlerin üretimi ve satışını yapan işletmelere gerekli kontroller yapılacak" dedi.

HAZAL ATEŞ/ANKARA