  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi ‘Hedefimiz sağlam bir Türkiye ekonomisi’

‘Hedefimiz sağlam bir ekonomisi’

Hazine ve Maliye Bakanı , Türk halkının bilinçli davranışları ile hane halkının düşük borçluluk oranının ekonomiyi diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştırdığını belirterek, "Hedefimiz mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve artışını koruyarak, güçlü, sağlam bir ekonomisi oluşturmak" paylaşımında bulundu.

‘Hedefimiz sağlam bir Türkiye ekonomisi’
Giriş Tarihi: 22.7.2020

VİDEOLU PAYLAŞIM
Albayrak, Twitter hesabından, Türkiye'de toplam krediler içinde konut kredilerinin payı, konut kredileriyle hane halkı yükümlülüklerinin gayrisafi yurtiçi hasılaya (GSYH) oranı ve bunların diğer ülke ve birliklerle kıyaslanmasının yer aldığı bir videoyu paylaştı. Mesajında hane halkının düşük borçluluk oranına dikkati çeken Albayrak, "Halkımızın bilinçli davranışları, hane halkının düşük borçluluk oranı ülke ekonomimizi, diğer ülkelerden pozitif yönde ayrıştırıyor. Hedefimiz mevcut kazanımlarla birlikte katma değerli üretim ve ihracat artışını koruyarak, güçlü, sağlam bir Türkiye ekonomisi oluşturmak" değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE EN ÖNDE
Videodaki bilgilere göre Türkiye, toplam krediler içindeki konut kredilerinin düşük yüzdesi ile aralarında İngiltere, İtalya, ABD ve İsveç'in bulunduğu birçok ülkenin önünde yer alıyor. Konut kredilerinin GSYH'ye oranında da Türkiye, bu yıl elde ettiği yüzde 5.2'lik performansıyla ABD ve Avrupa Birliği'ni geride bıraktı. Ayrıca, ülkenin hane halkı yükümlülüklerinin GSYH'ye oranında 2019'daki yüzde 16'lık performans, bu oranın yüzde 65 olarak gerçekleştiği Avro Bölgesi ülkelerine göre Türkiye'yi öne çıkardı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

‘Hedefimiz sağlam bir Türkiye ekonomisi’ haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA