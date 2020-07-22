İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ve yanındakiler, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Hatıra defterini imzalayan Chilcott'u, Aksoy makamında ağırladı. Aksoy, Aydın'ın turizm açısından önemli bir il olduğunu belirterek, "Aydın turizmi açısından bilgi alışverişinde bulunduk. Şehrimizin önemli turizm kenti olduğunu büyükelçiye anlattık. İngiliz turistleri ilimize davet ettiğimizi ilettik" dedi.
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“İngiliz turistleri Aydın’a bekliyoruz” haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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