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Haberler Ekonomi “İngiliz turistleri Aydın’a bekliyoruz”

’a bekliyoruz”

“İngiliz turistleri Aydın’a bekliyoruz”
Giriş Tarihi: 22.7.2020

İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Dominick Chilcott ve yanındakiler, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'u ziyaret etti. Hatıra defterini imzalayan Chilcott'u, Aksoy makamında ağırladı. Aksoy, Aydın'ın turizm açısından önemli bir il olduğunu belirterek, "Aydın turizmi açısından bilgi alışverişinde bulunduk. Şehrimizin önemli turizm kenti olduğunu büyükelçiye anlattık. İngiliz turistleri ilimize davet ettiğimizi ilettik" dedi.

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