Milyonlarca öğrenciye 6 başlıkta devlet desteği

Hükümet, refah artışından tüm sosyal kesimlerin pay almasını sağlarken eğitimde fırsat ve imkan eşitliği sağlamak için 2.6 milyon öğrenciye 6 başlıkta destek veriyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla yüzde 25 artırılan, öğrenci başına 75 liralık şartlı eğitim yardımı pandemi döneminde de kesintisiz sürdü.

6 KALEMLİK PROGRAM

BU kapsamda ihtiyaç sahibi öksüz ve yetim çocuklara da 150 lira yatırıldı. İhtiyaç sahibi öğrenciler için yaklaşık 2.5 milyar liralık destek sağlandı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'eğitim materyali, şartlı eğitim, öğle yemeği, ücretsiz ders kitabı, öğrenci taşıma barınma ve iaşe, yurt yapımı ve engelli öğrencilerin ücretsiz taşınması' kategorisinde yardım verildiğini belirterek, "Başarıyla uyguladığımız şartlı eğitim yardımını geliştireceğiz. Sosyal ve Eğitim Destek hizmet modeli kapsamında da 130 bin çocuğa destek veriliyor" dedi. Selçuk, sosyal yardım programlarının; aile, eğitim, sağlık, özel amaçlı ve engelli-yaşlı yardımları olarak sınıflandırıldığını belirtti. Selçuk; aşevleri, afet yardımları, terör zararı yardımları, yabancılara yönelik sosyal uyum yardımı, yabancılara yönelik şartlı eğitim yardımlarının 'özel amaçlı yardımlar' kategorisinde yer aldığını ifade etti.