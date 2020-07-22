Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı! Staj seferberliği başladı

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 'Staj Seferberliği' programına ilişkin paylaşılan videoyu tekrar paylaşarak, "Kamu ve gönüllü özel sektör kurum, kuruluşlarımızın iş birliği ile Staj Seferberliği programımız tam gençlerimize göre" dedi.