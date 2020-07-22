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Haberler Ekonomi Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı! Staj seferberliği başladı

Son dakika: paylaştı! Staj seferberliği başladı

, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı koordinasyonunda, Kovid-19 nedeniyle staj yeri bulmakta zorlanan üniversite öğrencilerine yönelik hazırlanan 'Staj Seferberliği' programının tam gençlere göre olduğunu belirtti.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak paylaştı! Staj seferberliği başladı

22.07.2020, 11:25 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020,11:53

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından 'Staj Seferberliği' programına ilişkin paylaşılan videoyu tekrar paylaşarak, "Kamu ve gönüllü özel sektör kurum, kuruluşlarımızın iş birliği ile Staj Seferberliği programımız tam gençlerimize göre" dedi.

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