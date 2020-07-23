Girişimcinin sesi TEKDER

İzmir'de yeni yapılanan bir sivil toplum kuruluşu olan TEKDER, tanıtım amacıyla bir toplantı düzenledi. Toplantıya TEKDER Genel Merkez Kadın Kurulu Başkanı Av. İlayda Barcın, TEKDER Genel Sekreteri İsmail Yaşadı, Genel Merkez yöneticileri, TEKDER Trabzon İl Başkanı Hasan Kamil Velioğlu, Çanakkale İl Başkanı Ebru Gonca Türk, Aydın İl Başkanı Ergün Kocaeski, Muğla İl Başkanı Hamdi Artuk ve İzmir'deki yönetim kurulu üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan TEKDER İzmir İl Başkanı Bayram Tüm, TEKDER'in paydaşlarının gücünü sinerjiye dönüştüren, üyelerini artan rekabet koşullarında doğru, hızlı ve güvenilir bilgilerle güçlendiren ve sorunların kalıcı çözülmesine katkı sağlamayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu olarak yola çıktığını belirterek, bugünden itibaren İzmir'de de tüm enerjileriyle çalışacaklarını söyledi. Tüm, "Toplumsal refahın ve uzlaşmanın sağlanmasını geliştirmek amacı ile iş insanları, akademisyenler ve bürokratlardan oluşan bağımsız ve bağlantısız yönetimimiz ile gece gündüz çalışacağız" dedi.



"DEĞİŞİME ÖNCÜ OLACAĞIZ"

HER kesimden fikir insanlarını bir araya getirerek TEKDER'i strateji merkezi haline getirmeyi planladıklarını söyleyen Bayram Tüm, "Dünya üzerindeki güç dengeleri değişiyor. Yeni ticaret hatları güçleniyor ve yeni ekonomik parametreler ortaya çıkıyor. Bunun için sadece bir iş adamları derneği olmaktan ziyade psikolojiye ve sosyolojiye vakıf, tarihi iyi bilen, uluslararası siyaseti ve ekonomiyi okuyabilen, teknolojiyi sürdürürken tüm bunlara katkı sağlayabilen bir oluşum olmak için her kesime hitap etmek istiyoruz. Bunun için kadınlarımıza ve genç kardeşlerimize de ayrı teşkilatlanma sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.



İŞTE TEKDER İZMİR YÖNETİM KURULU

TEKDER İzmir İl Başkanlığında görev alan yönetim listesi ise şu şekilde oluştu: TEKDER İZMİR İl Başkanı Bayram Tüm, Başkan Vekili Remzi Dinç, Kadın Kurulu Başkanı Şule Çınlama, Genel Sekterek Şeyma Kılınç, Teşkilat Başkanı Nuri Çelenk, Kurumsal İlişkiler Başkanı Veysel Güldoğan, Muhasip Celal Atik. Tanıtım Medya; Sonerhan Önal ve Mustafa Karslıoğlu. Denetim Kurulu; İlhan Özköse, Av. Özgür Pınar, Av. Sezer Alçıkaya. Yüksek İstişare Kurulu; Dr. Burak Pınar, Turhan Gürsel Urhan, Faruk Uğurlu. Gençlik Kurulu; Eda Özbek ve Selda Yıldırım. Yönetim Kurulu üyeleri ise şöyle: Özcan Terhan, Aslı Çatıkkaş, Ahmet Üzgen, Av. Mert Çakıcı, Belgüzar Aras, Mehmet Bulut, Dinçer Acar, Mahmut Kemal Genç ve İsmail Yaşadı.