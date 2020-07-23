Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: O borçlar 3 ay ertelendi

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak corona virüs mağduru esnaf ve sanatkarların kredi borçlarının 3 ay boyunca ertelendiğini duyurdu.

Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza TEŞEKKÜR EDİYORUZ.



Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle ERTELİYORUZ.

Çalışmak SİZDEN, destek BİZDEN! https://t.co/NCaoHPpz4z — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 23, 2020

Bakan Albayrak yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza TEŞEKKÜR EDİYORUZ. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle ERTELİYORUZ. Çalışmak SİZDEN, destek BİZDEN!" dedi.

Borçlar 3 ay ertelendi! Karar Resmi Gazete'de yayımlandı