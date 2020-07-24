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Haberler Ekonomi Canavar otu domatesi kuruttu

Canavar otu domatesi kuruttu

Canavar otu domatesi kuruttu
Giriş Tarihi: 24.7.2020

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Nuriye Ovası'ndaki domates arazilerini canavar otu sardı. Saruhanlı Ziraat Odası Başkanı Aydoğan Okur, canavar otunun Saruhanlı'da ilk defa otsu gövdeli bitkilerin dışında domatese zarar verdini açıkladı. Okur, "Bu ot bitkinin öz suyunu emerek asalak bir bitki olduğu için komple domatesi kurutuyor. Dekarda 13 ton verim beklenirken, 3 ton ürün çok zor alınır. Hiçbir ilaç firmasında bunun çaresi yok. Çiftçimiz de ne yapacağını şaşırdı" dedi. İlk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirten üretici Ertan Açıkbaş da , ilaç firmalarından destek beklediğini söyledi.

CÜNEYT HASÇELİK

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