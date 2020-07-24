‘Elimizde çanta ile seyyar mı çalışalım!’

Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19'la mücadele sürecinde birçok işyeri sahibi gibi dükkanlarını 2 aylık bir aranın ardından açan kuaförler, yalnız bırakılmaktan dertli. Dükkanları kapalı olduğu süre boyunca sıkıntı yaşadıklarını söyleyen İzmirli kuaförler başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere devletten destek beklediklerini belirtti. Kamu bankalarının sağladığı kredi desteğinden her işverenin yararlanmadığını söyleyen esnaf; SSK, Bağ-Kur ve vergi primlerinin bu yıl devlet tarafından desteklenmesini istedi.

"EN HİJYENİK BİZİZ"

Televizyon haberlerinde ve kamu spotlarında genellikle kuaför dükkanı görsellerinin yer aldığının altını çizen esnaf, bu durumun kuaför dükkanlarının virüsün hızla yayıldığı yerler olarak algılanmasına neden olduğunu söyledi. Oysa ki Kovid-19 sürecinden önce de en hijyenik işyerlerinin kuaför ve berber dükkanları olduğunu belirten İzmirli kuaförler, "Bu süreçte sadece dezenfektan ve maske kullanımı bizim için yeni. Bunun dışında farklı sektörlerdeki işyerlerinin yeni yeni tanıştığı hijyen kurallarına biz ezelden beri uyuyorduk" dedi.

VERİLEN SÖZLER TUTULMADI

Pandemi sürecinde Kuaförler Odası'ndan ve belediyelerden de yeterli desteği göremediklerini söyleyen kuaförler, odanın esnafa söz verdiği erzak yardımını da yapmadığını belirtti. Dükkanlarını açmalarına çok az bir süre kala belediyelerin kendilerine söz verdiği işyeri dezenfeksiyonu ve hijyen paketi dağıtımını da yapmadığını söyleyen esnaf, "Pandemi sürecinde çok yalnız bırakıldık. Hem kapalı kaldığımız süre boyunca ciddi bir gelir kaybımız oldu hem de açıldıktan sonra yeterli desteği göremedik" ifadelerini kullandı.



IZKUDER BASKANI: KORONAYI KUAFÖRLER ICAT ETMEDI

Önceki akşam bir araya gelerek durum değerlendirmesi yapan ve yaşadıkları sıkıntıları dile getiren kuaförler Yeni Asır'a konuştu.



İZKUDER Başkanı Hüseyin Ulaş: Verilen destek kredilerinden tüm esnafımız yararlanamadı. Daha önce ödeme zorluğu çeken arkadaşlar da esnaf kefaletlerinden yeterli desteği göremedi. Devletimizden hibe krediler ya da yeni faizsiz kredi desteğinde bulunmasını istiyoruz. Bizler pandemi sürecinde belirlenen 14 kurala harfiyen uyan bir meslek dalıyız. Şu anda plajlarda ya da eğlence mekanlarında uyulmayan kuralların hepsine uyuyoruz. İşyerinde müşteriyle konuşmadan kendisine hizmet veremeyiz. Bu yasağın kalkmasını bekliyoruz. Koronayı kuaförler icat etmedi. İşyerlerimizde, müşterilerin korkmasını gerektirecek herhangi bir risk söz konusu değil.



■ Yusuf Dal (42): Sağlık Bakanlığı'ndan isteğimiz ayda bir kez Kovid testi uygulaması. Böylece vatandaşın güvenini kazanabiliriz. Bu gidişle elimizde çanta ile seyyar kuaförlük yapacak duruma geleceğiz.



■ Vildan Madenler (37): Kovid 19 nedeniyle müşteri azaldı. Kozmetik söktöründe tüm malzemelere yüzde 200 zam geldi. Bu durumu mecburen müşteriye yansıttığımız için bir kayıp da oradan verdik.



■ Nihal Kuşvuran (53): İkinci dalga söylentisi bile zaten durma noktasına gelen işlerimizi iyice azalttı. Bu algının değişmesi için devlet büyüklerimiz tarafından gerekli desteğin verilmesini istiyoruz.



■ Nadir Kele (47): Temizlik ve hijyen zaten bizim işimizdi. Bazı işyerleri bu kurallara yeni yeni uymaya başlamış olabilir ama biz zaten ezelden beri rutin temizlik ve hijyen konusuna gerekli önemi veriyorduk.



■ Damla Durukan (35): Sosyal medyada en sağlıksız işyerlerinin kuaför dükkanlarıymış gibi gösterilmesinden rahatsızız. Kuaförlere fazla yüklenildiğini düşünüyorum.



■ Yiğit Kara (47): Müşteriler diğer müşterilerden korkuyor. 'Acaba oraya gelen kişide virüs var mıdır?' diye. Ancak zaten koltuk sayımız düşük ve randevu ile müşteri alıyoruz. Korkulacak bir durum yok.