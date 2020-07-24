Esnafın kredi borcuna 3 ay erteleme

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip korona virüs mağduru esnaf ve sanatkarların kredi borçlarının 3 ay boyunca ertelendiğini duyurdu. Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Pandemi sürecinde milli mücadele şuuruyla zarar görme pahasına kepenklerini kapatarak salgının yayılmasına engel olan her bir esnafımıza ve sanatkarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi de kredi borçlarını 3 ay süreyle erteliyoruz. Çalışmak sizden, destek bizden" ifadelerini kullandı. Halkbank, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca, esnaf ve sanatkârların kredi borçlarını erteledi.

BAŞVURU ŞARTI YOK

Kararda şu ifadeler yer aldı: "Bu karar kapsamındaki esnaf ve sanatkârlardan yaşanan salgın nedeniyle işleri ve/veya işletmesi zarar görenlerin, TESKOMB'a bağlı bölge birliklerine ortak olan esnaf ve sanatkârlar kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle veya doğrudan bankadan 30 Haziran 2020 ve öncesi tarihlerde kullandıkları düşük faizli kredilerden doğan borçlarından, 1 Temmuz 2020-30 Eylül 2020 tarihleri arasında vadesi dolacak olup, bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla itfa edilmeyenler; başvuru şartı aranmaksızın vadesinde/ taksit vadesinde/ hesap devresinde ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek vade tarihinden/taksit vadesinden/hesap devresinden itibaren kredi itfa tablosunda belirtilen taksit sayısı değişmeksizin kalan vadeye yayılmak suretiyle üç ay ertelendi."



ÇİRKİN İDDİANIN AKSİNE...

1200 ÖNERGENİN 1121'İNİ CEVAPLADI

HAZİNE ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a karşı sürdürülen yalan ve algı operasyonlarına bir yenisini daha eklendi. Sözcü Gazetesi Yazarı Serpil Yılmaz, önceki gün kaleme aldığı yazısında Bakan Albayrak'ın muhalefet milletvekilleri tarafından kendisine yöneltilen soruların yüzde 1'ini bile cevaplamadığını ileri sürdü. Ancak Meclis raporları, durumun tam tersi yönde olduğunu ortaya koydu. bakan Albayrak'ın en çok soru önergesi yanıtlayan isimlerden biri olduğu görüldü. Bakan Berat Albayrak, Meclis'te kendisine gelen 1200 soru önergesinin 1121'ine süratle cevap vererek, soru önergelerinin yüzde 93.5'unu cevapladığı öğrenildi. Bakan Albayrak'ın cevap vermediği yüzde 6.5'luk kısımda yer alan soruların ise ya yeni gönderilen sorular ya da mükerrer soru olduğu kaydedildi.