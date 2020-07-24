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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Halkbank açıklaması

'tan açıklaması

, 'a açılan dava hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Halkbank açıklaması

24.07.2020, 23:19 Güncelleme Tarihi: 24.07.2020,23:24

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halkbank'a açılan dava hakkında resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.

Halkbank, ABD'de bazı müştekilerce "İran'dan alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle" banka aleyhine dava açıldığını duyurmuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Halkbank'a destek mesajı yayımladı.

İŞTE BAKAN ALBAYRAK'IN YAPTIĞI PAYLAŞIM;

Halkbank'ımıza karşı, ABD'nin New York Bölgesi Mahkemesi nezdinde hiçbir hukuki dayanağı olmayan yeni bir dava açıldı.

Hukuksuz yaptırımlardan, tiyatro yargılamalardan sonra böyle gülünç davaları da gördük. Bunların hangi amaçla, hangi gündemlerin üzerine yapıldığını, ne anlama geldiğini biz de biliyoruz, milletimiz de artık çok iyi biliyor.

Türk milletini ve devletini sindirme amacıyla ortaya konan sayısız siyasi ve ekonomik girişimlere karşı duruşumuzdan ve politikalarımızdan asla taviz vermedik, geri adım atmadık.

Bundan sonra da ülkemize, milletimize yakışır bu duruşu sürdüreceğiz. Türkiye'nin, ideallerinden ve doğru bildiği yoldan ayrılmayacağını göremeyenler de hüsrana uğramaya devam edecektir.

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