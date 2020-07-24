Önerge iftirasına belgeli yanıt! Yalanları yine ellerinde patladı

Ekonomide reel sektörü ve üretime dayalı büyümeyi öncelik olarak belirleyen, Türkiye'de faiz-borsa-kur üçgenine sıkışmış, sadece ezberledikleri kalıplarla yorum yapanları ters köşe eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik yeni bir algı operasyonu başlatıldı. Her fırsatta yalanın sözcülüğünü yapan gazete bu kez de Albayrak'la ilgili "Soru önergelerini yanıtlamıyor" iftirasını ortaya attı. Ancak yalanın sözcüsü olan gazetenin iddiası anında çöktü. Bakan Albayrak'ın milletvekillerinin soru önergelerini en yüksek oranda yanıtlayan bakanların başında yer aldığı rakamlarla ortaya çıktı.



YALANLARI ELLERİNDE PATLADI

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 2 yıllık değerlendirmesinin hemen ardından muhalif kesimin borazanı Sözcü gazetesi boş durmadı. Gelişmiş ülkelerin ekonomisini bile sarsan Kovid-19 salgınına karşı aldığı tedbirler ve reform niteliğindeki kararlarla Türkiye ekonomisini başarı ile yöneterek pandeminin olumsuz etkilerini bertaraf eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a karşı sürdürülen yalan ve algı operasyonlarına bir yenisini daha ekledi. Dün gazetede yer alan haberde, Bakan Albayrak'ın muhalefet milletvekilleri tarafından kendisine yöneltilen soruları cevaplamadığı iftirası ortaya atıldı.



ARAŞTIRMAYA TENEZZÜL ETMEDİLER

Gazetenin yazarı Serpil Yılmaz'ın hiçbir araştırmaya dahi tenezzül etmeden köşesine taşıdığı yalan anında çürütüldü. Pandemi sürecinde para, maliye politikasını başarılı şekilde sürdüren, çalışanından işverenine kadar bütün kesimleri rahatlatacak kararlara öncülük eden Albayrak'ı hedef alan gazetenin hesabı bozuldu. Yalanın sözcüsünün karalama kampanyası bir kez daha boşa çıkarılmış oldu.



1.121 ÖNERGEYİ YANITLADI

Yalanın sözcülüğünü yapan gazete Bakan Albayrak'ın milletvekilleri tarafından yöneltilen soru önergelerinin yüzde birini bile cevaplamadığını öne sürmüştü. Oysa rakamlara göre, Bakan Albayrak Meclis'ten kendisine gelen 1.200 soru önergesinin 1.121'ine süratle cevap vererek, soru önergelerinin yüzde 93.5'ini cevaplamış oldu. Bakan Albayrak'ın cevap vermediği yüzde 6.5'lik kısımda yer alanlar ise ya yeni gönderilen sorular ya da mükerrer sorulardan oluşuyordu.

Sabah