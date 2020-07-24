  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Söke’de lisanslı depoculuğa onay

Söke’de lisanslı depoculuğa onay

Söke’de lisanslı depoculuğa onay
Giriş Tarihi: 24.7.2020

Aydın'ın Söke ilçesinde kurulması planlanan 'Büyük Menderes Lisanslı Depoculuk' projesine Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onay verildi. Sökeli zeytin ve pamuk üreticilerine müjdeyi AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz verdi. Argavlı mahallesinde kurulacak 25 bin ton kapasiteli lisanslı deponun bölge tarımına büyük katkı vereceğini dile getiren Yavuz, "Maliye Hazinesine ait 'Tarla' vasıflı taşınmaz üzerine Söke Ticaret Borsası'na ait şirket tarafından lisanslı depo faaliyetine ilişkin bir talepleri olmuştu. Projeye onay Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli tarafından verildi" dedi.

MEHMET KAVAS

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Söke’de lisanslı depoculuğa onay haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA