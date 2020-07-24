Söke’de lisanslı depoculuğa onay

Aydın'ın Söke ilçesinde kurulması planlanan 'Büyük Menderes Lisanslı Depoculuk' projesine Tarım ve Orman Bakanlığı'nca onay verildi. Sökeli zeytin ve pamuk üreticilerine müjdeyi AK Parti Aydın Milletvekili ve MKYK Üyesi Metin Yavuz verdi. Argavlı mahallesinde kurulacak 25 bin ton kapasiteli lisanslı deponun bölge tarımına büyük katkı vereceğini dile getiren Yavuz, "Maliye Hazinesine ait 'Tarla' vasıflı taşınmaz üzerine Söke Ticaret Borsası'na ait şirket tarafından lisanslı depo faaliyetine ilişkin bir talepleri olmuştu. Projeye onay Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli tarafından verildi" dedi.

MEHMET KAVAS