TCMB politika faizini yüzde 8.25’te sabit tuttu

MERKEZ Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8.25 düzeyinde sabit tutulmasına karar verdi. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, yılın ikinci yarısında 'talep yönlü dezenflasyonist etkilerin daha belirgin hale geleceği öngörüsünün korunduğuna işaret edilerek, bununla birlikte yakın dönemdeki gerçekleşmeler nedeniyle yıl sonu enflasyon tahmini üzerindeki risklerin yukarı yönlü olduğunun değerlendirildiği vurgulandı. "Bu çerçevede Kurul, enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alarak, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermiştir" denildi.