Finansal hizmetler güveni Temmuz’da 12.7 puan arttı

Finansal hizmetler güven endeksi Temmuz'da 12.7 puan artarak 159.4 seviyesinde gerçekleşti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi, son üç aydaki iş durumu ve son üç aydaki hizmetlere olan talebin endeksi artış yönünde etkilerken, endeksi azalış yönünde etkileyen alt endeks olmadı. Kârlılığa ilişkin değerlendirmelere göre, son üç aydaki kârlılıkta artış olduğunu bildirenler ile gelecek üç aydaki kârlılıkta artış olacağını bekleyenler lehine olan gelişme de geçen aya göre güçlendi.