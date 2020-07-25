İstihdama Kovid 19 koruması

Kovid-19'la mücadele ve pandemi sürecinde işçi ve işvereni korumayı öngören İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına ilişkin kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasa şu düzenlemeleri öngörüyor:

■ Ekonominin normalleşmeye başlamasıyla birlikte iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi teşvik edilecek.

■ Kovid-19 salgını kaynaklı zorlayıcı sebebe bağlı olarak özel sektör iş yerlerinde kısa çalışma ödeneğinden yararlananlar ile nakdi ücret desteğinden yararlananların çalıştıkları iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönülmesi halinde sigortalı ve işveren paylarının tamamı 3 ay süreyle İşsizlik Sigortası Fonu'ndan karşılanacak.

■ İşverene her ay için sağlanacak destek süresi; kısa çalışma ödeneği alanlar için kısa çalışma ödeneği aldığı aylık ortalama gün sayısını, nakdi ücret desteğinden yararlandırılanlar için nakdi ücret desteği aldıkları aylık ortalama gün sayısını geçemeyecek.

■ Kısa çalışmadan ve nakdi ücret desteğinden yersiz yararlanma halinde, destek tutarı faizi ile tahsil edilecek.

■ İşsizlik Sigortası Fonu tarafından işverene sağlanan, sigortalı hissesine karşılık gelen destek tutarının sigortalıya ödenmesi işverenden talep edilemeyecek. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan düzenleme kapsamında karşılanan tutarlar, gelir ve kurumlar vergisi uygulamalarında gelir, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınmayacak.

■ Cumhurbaşkanı, düzenlemede yer alan 3 aylık süreyi sektörel olarak ayrı ayrı veya bütün olarak 6 aya kadar uzatmaya yetkili olacak. Salgın gerekçesiyle işçilerin iş akitlerinin feshedilmesinin önüne geçilmesine yönelik düzenlemenin uygulama süresini, 3'er aylık sürelerle 30 Haziran 2021 tarihine kadar uzatabilecek.



SOMA MADEN İŞÇİLERİNE TAZMİNATLARI ÖDENECEK

Soma'da Işıklar, Atabacası ve Geventepe ocaklarında çalışan 13 Mayıs 2014 tarihinde meydana gelen maden ocağı kazası sonrasında kıdem tazminatına hak kazanacak şekilde veya iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın sözleşmesi feshedilenlerin tazminatları Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından karşılanacak. İşçilerin tazminatları, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 ay içinde Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu'na müracaat etmeleri halinde, müracaat tarihinden itibaren 6 ay içinde ödenecek.

EVRİN GÜVENDİK