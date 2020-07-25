Konutta yatırımcının gözü İzmir’de

Büyük kentlerde, Mart ayı ortalarından itibaren özellikle ikinci el ve bahçeli konut satışlarına olan talebin yoğunlaşması nedeniyle ev fiyatları da buna paralel olarak yükseldi. Haziran ayından sonra görece olarak etkisini yitiren pandemi nedeniyle evlerinden çıkan yatırımcıların özellikle yılın üçüncü ve son çeyreğinde satışları artıracağını söyleyen İzmirli gayrimenkul sektörü temsilcileri ise yatırım yapmak için doğru zaman olduğu görüşünde birleşiyor.

'EV ALMAK İSTEYENLER DAHA FAZLA BEKLEMESİN'

GÖZDE Grubu Yönetim Kurulu Baskan Kenan Kal: 2020 yılının özellikle ikinci yarısı inşaat sektörü açısından hareketli geçecektir. Artan konut fiyatı trendi yükselerek devam edecektir. Herkes kendi yaşam biçimine uygun evleri pandemi süresince iyice inceleyip araştırma fırsatı buldu. Benim tavsiyem ev almak veya yatırım yapmak isteyenler daha fazla beklemesinler; çünkü fiyatlar hiç beklemedikleri kadar yükselebilir.



'YURT DIŞINDAN GELEN TALEPLERDE ARTIŞ VAR'

Tanyer Yap Yönetim Kurulu Baskan Münir Tanyer: İzmir'de doğal yaşam ve sosyal donatılarıyla ön plana çıkan konutlar, İstanbul'daki örneklerine göre hem daha kaliteli hem de daha uygun koşullarda satılıyor. Pandeminin etkilerinin azalmasıyla birlikte şehir dışından ve yurt dışından da talepler artmaya başladı. Bu durum hem sektörümüz hem de ülke ekonomisi açısından sevindirici.



1+1 EVLERE İLGİ YAZ SONU GİBİ ARTACAK

Coordinat Yap Kurucu Ortag Caner Tan: Pandemi sonrası müstakil konutlara ilgi arttı. İnsanlar doğal hayatı arar oldu. Önümüzdeki süreçte biz de İzmir'de farklı lokasyonlarda villa tarzı konut yapmak için araştırmalarımızı sürdürüyoruz. Bir diğer konu da, şehir dışında okuyan öğrenciler artık 1+1 tarzı konutlarda yaşamak istiyor. Bu nedenle bu tarz konutlara olan talebin de yaz sonu itibariyle artacağını düşünüyorum.



ALICIDA 'KENDİ KENDİNİ ÖDESİN' ANLAYIŞI HAKİM

Coldwell Banker Masse Gayrimenkul Ofis Brokeri Seyhun Acar: Kredi faizlerinin düşmesi nedeniyle insanların alım gücü yükseldi. Konuta olan güven endeksi de arttı. Birçok yatırımcı bir ev alıp kiraya vererek, 'kendi kendini ödesin' mantığıyla hareket ediyor. Eylül ayı ile birlikte üniversiteler de açılırsa 4-5 yıl burada okumak için gelecek öğrencilerin aileleri de hem güvenlik hem de sağlık açısından ev almayı tercih edecektir.

ŞENOL KANTÜRK