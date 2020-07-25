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Kovid-19 altın fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı

Kovid-19 altın fiyatlarını rekor seviyelere çıkardı
Giriş Tarihi: 25.7.2020

KOVİD-19 salgınıyla birlikte güvenli liman varlıklardan ABD 10 yıllık tahvil getirisi yüzde 0,32 ile tarihin en düşük seviyesini test ederken, altın fiyatları 1.898 dolarla son 9 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Analistler, devletlerin Kovid-19 salgınıyla mücadele etmek için trilyonlarca dolarlık teşvik paketlerini uygulamaya almasının, yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 10 artışla 88 trilyon doları aşan küresel para arzında önemli rol oynadığını belirtti. Dünya Altın Konseyi haziran raporunda, altın bazlı yatırım fonlarının portföylerine sene başından bu yana 734 ton altın eklediğini, dünya genelinde bu fonların ellerinde tuttukları altın miktarının 3.620 tonla rekor seviyeye çıktığını duyurdu.

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