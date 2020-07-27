Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkilerini güçlendirecek adımlar değerlendirilerek Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ile Suriye ve Libya başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, ikili ilişkiler ve bölgesel konularda iş birliği ve diyaloğu sürdürme konularında mutabık kaldı.