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Haberler Ekonomi Boyalık Beach Hotel’de bayram özel programı

’de bayram özel programı

Boyalık Beach Hotel’de bayram özel programı
Giriş Tarihi: 27.7.2020

Boyalık Beach Otel, hazırladığı Kurban Bayramına özel programıyla misafirlerini ağırlayacak. Türkiye'nin en iyi 10 resort oteli arasında yer alan Boyalık Beach Hotel, bayramda hijyen, sosyal mesafe ve maske kuralına uygun tatil programı hazırladı.

MÜZİK DİNLETİLERİ
DÖRT günlük bayram tatilinde unutulmaz Çeşme günleri sunmayı hedefleyen hotelde müzik dinletilerine arife günü başlanacak. Bayramın birinci günü Zeytin Sanat Gala Pop Grubu, ikinci günü Grup Elegance, üçüncü gün Opus Müzik ile müzik ziyafeti devam edecek, dördüncü gün ise canlı müzik dinletisi sunulacak. Mavi bayraklı plajı, açık ve kapalı havuzlarının yanı sıra SPA imkanı ve termal tesisleri ile de ön plana çıkan Boyalık Beach Hotel, küçük misafirlerine de dört gün boyunca eğitici ve öğretici oyunların yanı sıra mini kulüp ve mini diskoyla güzel bir tatil geçirme imkanı sağlayacak.

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