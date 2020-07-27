Buharkent’te hasat başladı

Türkiye'de incir üretiminde birinci sırada yer alan Aydın'da yılın ilk hasadı Buharkent'te yapıldı. Taze incirin başkenti Buharkent'te rekolte ve kalite üreticinin yüzünü güldürdü. İlçede bu yıl 30 bin ton civarında sarılop cinsi taze incir, 2 bin ton Bursa siyah incir üretimi bekleniyor. Buharkent'te geçen yıl üretilen siyah incirin tamamı, sarılop incirin ise 10 bin tonu ihraç edildi. Buharkent'in AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Erol, "Dünyanın en kaliteli ve güzel inciri Buharkent sarı lop inciridir. Bu incirin ilk hasadı da sadece Buharkent'te yapılır. Bu bizim için önemli bir avantaj. Toptan ticaretinin, ihracatının yapıldığı tek ilçe olarak taze incirden önemli bir ekonomik kazanç sağlıyoruz. Ülkemizin ve dünyanın en kaliteli incirlerinin yetiştiği güzel Buharkent'imizin 2020 yılı incir hasadı başladı. Tüm üreticimize bol kazançlar diliyorum" dedi.

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