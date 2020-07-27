Eğitimli bakıcı desteği 2 bin 395 liraya çıkarıldı

Hükümet, çalışan anneleri desteklemek için tüm imkânları seferber ediyor. Doğum yapan çalışan kadınlara süt ve emzirme parası, doğum ve kreş yardımı, yarım gün çalışma desteği verilmeye devam edilirken, eğitimli bakıcı desteği de 300 euroya (2 bin 395 lira) çıkarıldı. Bir çocuklu asgari ücretli anneye doğum yardımı adı altında izin döneminde iş göremezlik parası olarak ödenen destek 8 bin liraya ulaştı. Bu tutar çocuk sayısı ve brüt maaşa göre değişirken 4 bin lira brüt ücreti olan bir annenin tüm hakları kullanması durumunda toplam 12 bin liraya ulaşıyor. Yaklaşık 1 milyon çocuk için 450 milyon lira doğum yardımı yapılırken, çoklu doğum yardımı kapsamında 14 bin hanede yaşayan 30 binin üzerinde çocuk için 20 milyon lira destek verildi. TÜİK verilerine göre Türkiye'de 15 yaş altında çocuğa sahip 3.2 milyon çalışan anne bulunuyor.

BAŞVURU İNTERNETTEN

Çalışan annelere verilen eğitimli bakıcı desteği bu yıl aylık 200 eurodan 300 euroya çıktı. Avrupa Birliği ile ortaklaşa finanse edilerek Sosyal Güvenlik Kurumu'nca Ankara, İstanbul, İzmir'de hayata geçirilen "Eğitimli Çocuk Bakıcıların Teşviki Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi" kapsamında bakıcı için verilecek destek yaklaşık 2 bin 395 lira oldu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk projenin amacının, kadınların kayıtlı istihdamını desteklemek ve aile-iş yaşamı dengesini güçlendirmek olduğunu söyledi. Bakan Selçuk, desteklerin kademeli olarak artırılarak 2021'de 325 euro, 2022'de de 350 euro olacağını belirtti. "Sigortalı çalış, sigortalı eğitimli bakıcı çalıştır" sloganıyla geçen yıl başlayan projeden 0-24 aylık çocuğu olan 4A statüsünde sigortalı çalışan anneler yararlanabiliyor. Projeden yararlanmak isteyenler "www.sgkegitimlibakici. org" veya "www.sgk.gov. tr" internet adreslerinden e-devlet şifresiyle başvurabiliyor.



EMZİRME YARDIMI 202 LİRA

BU yıl emzirme parası 202 lira olurken, bu destek her doğumda bir defa veriliyor. Belirlenen illerde çalışan annelerden çocuğunu kreşe gönderenlere aylık 100 euro (798 lira) destek sağlanıyor.

Hazal ATEŞ