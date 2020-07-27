Rus turistlerden büyük talep

RUS turizm sektörü yetkilileri, Türkiye ile Rusya arasında 1 Ağustos'ta, önce İstanbul ve Ankara, 10 Ağustos'tan itibaren de Antalya, Dalaman ve Bodrum arasında tarifeli ve charter uçuşların başlayacak olmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Ülkenin önde gelen turizm şirketlerinden TEZ TOUR'un Basın Sözcüsü Svetlana Baranova, çok sayıda turistin Türkiye ile Rusya arasında sınırların açılmasını sabırsızlıkla beklediğini ifade ederek, "Türkiye istikametinde ertelenmiş büyük bir talep vardı. Türkiye'deki tatil turlarına yönelik ağustos tarihleri için yüksek bir talep bekliyoruz." dedi. Rusya'nın en popüler bilet sitelerinden Tutu.ru'dan Halka İlişkiler Uzmanı Yekaterina Saharova da "Türkiye, Rus tatilcilerin sınırların açılmasını uzun süre beklediği bir ülke konumunda. Tutu. ru'nun analistlerine göre, 24 Temmuz saat 14.00 itibarıyla Türkiye biletine yönelik aramalar 5 kat artmış durumda." ifadelerini kullandı.