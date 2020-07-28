Ekonomi Üniversitesi ve Medikal Park’tan dev işbirliği

İZMİR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) ve Medical Park İzmir Hastanesi, nitelikli hekim ve sağlık çalışanlarını yetiştirmek hedefiyle güçlerini birleştirdi. İşbirliği sayesinde, İEÜ'de okuyan 333 öğrenci, uygulamalı eğitimlerini önümüzdeki yıldan itibaren hastane ortamında alacak. "İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Park Hastanesi" adıyla yeni bir dönemi başlatan iş birliğine ilişkin İEÜ'de düzenlenen törende protokolü İEÜ Mütevelli Heyet Başkanı Mahmut Özgener, Medical Park Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken, İEÜ Rektörü Prof. Dr. Murat Aşkar, Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba ve İEÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Abacıoğlu imzaladı. Törene, İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, İEÜ Mütevelli Heyeti ve çok sayıda davetli katıldı. Özgener, "Üniversite olarak ileri düzey teknik testlerin yapılabileceği 'Teknotest Merkezi'ni yakında Bilimpark'ta açıyoruz. Yaklaşık 11 milyon liraya mal olacak merkez; tarımdan sanayiye İzmirli üreticinin, yatırımcının Ar-Ge, üretim ve inovasyon yapmasına katkı sağlayacak" dedi. Op. Dr. Beken de "Gururla söylüyorum ki iş birliğimiz, tıp alanıyla sınırlı kalmayacak" diye konuştu.

MERT ALPDÜNDAR