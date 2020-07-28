İzmir’de kurban satış yerlerinde sıkı denetim

İzmir'de Kurban Bayramı öncesi kurban satış yerlerindeki denetimler sürüyor. İl genelindeki 250 kurban satış yerinde girişlerde korona virüs (Covid- 19) tedbirleri kapsamında ateş ölçülüyor, maske takmayan içeri alınmıyor. Hijyen ve sosyal mesafeye de dikkat edilirken, pazarlıklar tokalaşma ile değil sopa yardımı ile yapılıyor. Buca ilçesindeki kurban satış yerini denetleyen İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, hem korona virüs hem de rutin denetimlerin titizlikle yapıldığını belirtti. İl Müdürü Özen, "Kurban Bayramı esnasında da 120 veteriner hekim arkadaşımız, kurban satış ve kesim yerlerinde denetimlerine devam edecek" ifadelerini kullandı.