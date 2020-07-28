Kısa çalışma ödeneğiyle sektörel koruma

Hükümet, hem çalışanı hem de işvereni korumaya yönelik desteklerini sürdürürken, Temmuz ayı kısa çalışma ve işsizlik ödemeleri dün hesaplara yatırılmaya başladı. Kamuda istihdam edilen işçilerin ilave tediye (ikramiye) ödemeleri de Bayram öncesi hesaplara aktarıldı.

1.4 MİLYON İSTİHDAM

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 1 Ağustos'a uzatılan kısa çalışma ödeneğinin bu hafta turizm sektörü için sektörel bazda uzatılması bekleniyor. Bugüne kadar konaklama, yiyecek hizmetlerinde 420 bin çalışan için kısa çalışma ödeneğinden yararlanılırken, turizm sektörü için ilk etapta bir aylık uzatma öngörülüyor. İşten çıkarma yasağı 30 Haziran 2021 tarihine kadar, kısa çalışma ödeneği 6 ay boyunca bütün sektörler için uzatılabilecek. Sosyal Güvenlik Kurumu verilerine göre turizm sektörü yaklaşık 1.4 milyon istihdam yaratıyor. Turizm sektörü pandemi döneminde kısa çalışma ödeneğine en çok başvuran üçüncü sektör oldu. Pandemi döneminde kısa çalışma ödeneğinden yararlanan çalışan sayısı 3.5 milyona ulaşırken bu kapsamda yapılan ödeme tutarı da 10 milyar 560 milyon lira oldu. Kısa çalışma ödeneğine en çok başvuru yapan sektör yüzde 40'la imalat sektörü olurken konaklama, yiyecek hizmeti faaliyetleri de yüzde 12 oldu. İşyerlerinin normale dönmesini sağlamak için aylık yaklaşık 4 milyar lira destek sağlanacak.



FİYATLARI FAHİŞ ARTIRAN 60 FİRMAYA 3.1 MİLYON LİRA CEZA

TİCARET Bakanlığı'nca, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından fahiş fiyat artışı yaptığı tespit edilen 60 firmaya toplam 3 milyon 115 bin lira idari para cezası uygulandığı açıklandı. Pandemi döneminde vatandaşları fahiş fiyat artışlarından korumak amacıyla oluşturulan Kurula bin 251 başvuru yapıldı. Bu kapsamda 33 farklı ilde toplamda yaklaşık bin 300 firma denetlendi. Şikayetlerin başında temel gıda ürünleri, sebze ve meyveler, cerrahi maske, el dezenfektanı gibi koruyucu sağlık ürünleri, çeşitli temizlik ve hijyen ürünlerine yönelik başvurular geldi. Yine, salgın döneminde talebi artan saç tıraş makinası, ekmek yapma makinası gibi elektronik ürünlere yönelik başvurular da Kurul tarafından incelemeye alındı. Öte yandan Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca 197 el dezenfektanı ve benzeri ürün (biyosidal ürünler) denetlendi. Yapılan incelemelerde bu ürünlerin 60'ı teknik düzenlemelere aykırı çıkarken, toplamda 65 bin 972 lira para cezası uygulandı.



BAKAN'DAN KAMU İŞÇİLERİNE MÜJDE

İŞSİZLİK ve kısa çalışma ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde dün yatırılarak öne çekildi. Kimlik numarasının son hanesi; 0-2 olanlar dün paralarını aldı. Son haneleri 4-6 olanlara bugün, 8 olanlara yarın ödeme yapılacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamuda istihdam edilen işçilere verilecek ilave tediyelerin (ikramiye) ödenmeye başlandığı müjdesini verdi.

Hazal ATEŞ