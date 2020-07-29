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Haberler Ekonomi Domates hasadında makinelere ilgi arttı

Domates hasadında makinelere ilgi arttı

Domates hasadında makinelere ilgi arttı
Giriş Tarihi: 29.7.2020

Torbalı Ovası'nda domatese yönelen üreticiler, hasadı da makineyle yapmaya başladı. İlçede son yıllarda kullanılmaya başlanan ve birçok üretici tarafından tercih edilen domates hasat makinesi büyük ilgi gördü. Üreticiler, hasat makinesi ile işlerinin kolaylaştığını söyledi. Hem zaman kazandıran hem de yüklü maliyetten kurtaran domates hasat makinesinin önümüzdeki yıllarda daha fazla üretici tarafından kullanılması bekleniyor.

ÖMER DUR

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