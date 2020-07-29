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Haberler Ekonomi Muz serası kurup işinin patronu oldu

Muz serası kurup işinin patronu oldu

Muz serası kurup işinin patronu oldu
Giriş Tarihi: 29.7.2020

Antalya'da 27 dönüm alanda kurduğu tam otomasyonlu serada yetiştirdiği yıllık 205 ton muzla üretime katkı sağlayan Münire Kaur Palalı, başarılı olmanın mutluluğunu yaşıyor. Antalya'da 5 yıldızlı otellerde çalışırken kendi işinin patronu olmak isteyen 49 yaşındaki Palalı, muz üretimi yapmaya karar vererek Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde 27 dönümlük bir arazi satın aldı. İklim koşulları elverişli olmamasına rağmen iki yıl önce tam otomasyonlu muz serasını kurmayı başaran Palalı, gece gündüz demeden 5 bin fideyi beraberindekilerle alana dikti. Fidelerine özenle bakan Palalı, geçen yıl serasından 205 ton verim aldı. Emeğinin karşılığını almanın mutluluğunu yaşayan Palalı, üretici olması için çevresindekilerin kendisini cesaretlendirdiğini söyledi. Münire Kaur Palalı, "Elimde eldivenim, bıçağım, ayağımda çizmem seranın sıcağına aldırış etmeden ağaçlarımla ilgileniyorum" dedi.

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