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Haberler Ekonomi Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı

Son dakika: kararını açıkladı

Son dakika... kararını açıkladı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı sonrası faizlerde bir değişiklik yapılmadı ve politika faizini yüzde 0-0.25 aralığında sabit bırakıldı.

Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı

29.07.2020, 21:05 Güncelleme Tarihi: 29.07.2020,21:07

Fed, piyasa beklentisine paralel olarak fonlama faizinde değişikliğe gitmedi.

Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), Corona virüs pandemisinin etkilerini hafifletmek için gösterge faizi 15 Mart'tan bu yana bulunduğu yüzde 0 ila yüzde 0.25 hedef bandında tutma kararı aldı.

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