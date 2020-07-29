Son dakika: Fed faiz kararını açıkladı

Fed, piyasa beklentisine paralel olarak fonlama faizinde değişikliğe gitmedi.
Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC), Corona virüs pandemisinin etkilerini hafifletmek için gösterge faizi 15 Mart'tan bu yana bulunduğu yüzde 0 ila yüzde 0.25 hedef bandında tutma kararı aldı.
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