Son dakika: Merkez Bankası enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası, 2020 yılının üçüncü enflasyon raporunu açıklıyor. Merkez Bankası yetkilileri pandemi sürecinden bu yana ilk kez fiziksel olarak bir araya gelirken; Başkan Murat Uysal, "Belirsizlik halen yüksek seyretmekte" dedi.

İşte Uysal'ın açıklamalarından öne çıkanlar

- Küresel faaliyette normalleşme adımlarıyla kısmi toparlanma sinyalleri gözlemlenmekle birlikte belirsizlik halen yüksek seyretmekte.

- Gelişmekte olan ülkelerden portföy çıkışları ikinci çeyrekte yavaşlayarak da olsa devam etti.

- Küresel risk iştahının etkisiyle döviz kuru oynaklıkları gerilerken, alınan parasal ve mali tedbirlerin katkısıyla kredi büyümesi hız kazandı.

- Ticari kredilerdeki artışın son dönemde bir miktar ivme kaybetmekle bilrikte güçlü seyrettiğini görüyoruz

- Tüketici kredileri mayıs sonrası dönemde belirgin bir ivme kazandı.

- Kademeli normalleşme adımlarıyla birlikte iktisadi faaliyette mayıs ayında başlayan toparlanma güç kazanmaktadır

- Önümüzdeki dönemde turizm gelirlerinde kısmi bir iyileşme bekliyoruz

- İşsizlik oranları artarken, işgücüne katılım oranlarındaki düşüş bu artışı sınırladı

- Tüketici enflasyonu ve çekirdek enflasyon yılın ikinci çeyreğinde nisan tahminlerinin üzerinde gerçekleşti

- Tüketici enflasyonu ikinci çeyrekte temel mal ve gıda grupları kaynaklı artış kaydetti

- Arz yönlü unsurların normalleşmenin devamıyla kademeli olarak ortadan kalkacağını öngörüyoruz

- Temmuz ayında enflasyon beklentileri yıl sonu için artış kaydederken, orta vadeye yönelik nispeten yatay seyretti

- Salgın sonrası devreye alınan yeni imkanlarla birlikte kompozisyonu değişmiştir.

- Enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 8,9 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (önceki yüzde 7,4)

- Enflasyonun 2021 yıl sonunda yüzde 6,2 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz (önceki yüzde 5,4)

- Enflasyonun orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz

- Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla 2020 yıl sonunda yüzde 8,9-10,9 aralığında - Orta noktası yüzde 8,9- gerçekleşeceğini öngörüyoruz.( Önceki yüzde 5,5-9,3 aralığı ile yüzde 7,4)

- Enflasyonun yüzde 70 olasılıkla 2021 yıl sonunda yüzde 3,9-8,5 aralığında- orta noktası yüzde 6,2 - gerçekleşeceğini öngörüyoruz (Önceki yüzde 3,0-7,7 aralığı ile yüzde 5,4)

- 2020 yılı gıda enflasyonu tahminini yüzde 9,5'ten yüzde 10,5'e güncelledik

- TL cinsi ithalat fiyatlarındaki yükselişin 2020 yılı enflasyonunda etkisi +0,5 puan, gıda enflasyonu varsayılındakii güncellemenin etkisi +0,2

- 2021 gıda enflasyonu tahminini yüzde 7,0'dan yüzde 8,0'a güncelledik.

- Kredi büyümesi ve kompozisyonunun iç ve dış denge üzerindeki etkileri yakından takip edilmektedir.

- Toparlanma hızı normalleşmenin seyrine bağlı olacak

- Önümüzdeki dönemde de parasal duruşumuzu enflasyondaki düşüşün sürekliliği yönünde belirlemeye devam edeceğiz

- Yılın ikinci yarısı itibariyle arz yönlü etkilerin giderek azalmasını öngörüyoruz.

- Varsayımlarımızı ikinci bir dalga olmayacağına göre yaptık

- Attığımız likitide adımlarını aşamalı şekilde gözden geçirebiliriz

- Önümüzdeki dönemde de parasal duruşumuzu enflasyondaki düşüşün sürekliliğini sağlayacak şekilde belirlemeye ve elimizdeki bütün araçları veri odaklı bir yaklaşımla finansal istikrar ve fiyat istikrarı amaçları doğrultusunda kullanmaya devam edeceğiz.

- İkinci dalga konusu daha önce yaşanan kadar ekonomiler üzerinde ciddi bir belirsizlik ve etki yaratmayacak gibi gözüküyor.