Ürettiği kraliçe arıların tanesini 100 liradan satıyor

Seferihisar'a bağlı Turgutlu Mahallesi'nde yaşayan ve kamuda sağlık personeli olan, aynı zamanda da arıcılıkla uğraşan Aslıhan Özşahin, balda istediği kaliteyi yakalamak için kendi kraliçe arısını ürettiğini söyledi.

SİPARİŞLER DOLUYOR

Çok sayıda kraliçe arı siparişi aldığını ifade eden Özşahin, "Arıcılığa başladıktan sonra kendi kraliçe arılarımı üretmem gerektiğini fark ettim ve öncelikle kendi kolonilerimin kraliçesini Ege arısı ırkıyla değiştirmek için bu işe başladım. Koloni başına 40 kilogram civarında bal alıyoruz. Çam balında üç katlı koloniyle ülkemizde bir ilke imza attık. Bu da gerçekten çok yüksek bir verim alabildiğimizin en büyük göstergesi" açıklamasında bulundu. Kraliçe arı üretirken Karl Jenter seti ve elle larva transfer yöntemini kullandıklarını ifade eden Özşahin, "Türkiye'nin her yerine gönderim yapıyoruz. Bu işin en güzel tarafı müşterilerimizden güzel dönüşler almak kesinlikle. 2021 sezonunun siparişleri şimdiden dolmak üzere" diye konuştu.