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’tan ekonomik güven endeksi açıklaması

, rekor bir yükseliş gösteren ekonomik güven endeksi ile ilgili olarak, “’nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz.” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan ekonomik güven endeksi açıklaması

30.07.2020, 10:40 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020,11:20

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ekonomik güven endeksindeki yükselişe ilişkin, "Yeni normalde adım adım Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz." ifadesini kullandı.

Albayrak, Twitter hesabından Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini değerlendirdi.

Bakan Albayrak, şunları kaydetti:

"Ekonomik güven endeksi haziran ayında 73,5 iken, temmuz ayında yüzde 11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Yeni normalde adım adım Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz."

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