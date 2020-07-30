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Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kurban Bayramı müjdesi

'tan Kurban Bayramı müjdesi

Son dakika haberleri... yaptığı paylaşımda, "Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var. İş yeri kira stopajını %20’den %10’a Yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde ’yi %18’den %8’e indirdik." ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan Kurban Bayramı müjdesi

30.07.2020, 22:25 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020,22:29

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı paylaşımda, "Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var. İş yeri kira stopajını %20'den %10'a Yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV'yi %18'den %8'e indirdik." ifadelerine yer verdi.

"Ayrıca; KDV oranı %8 olan konaklama ve yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV'yi %1'e indirdik. Esnafımızı her alanda desteklemek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu indirimler esnafımıza ve milletimize hayırlı olsun."

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