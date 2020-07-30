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Haberler Ekonomi Temmuz ayı ekonomik güven endeksi açıklandı

Temmuz ayı açıklandı

Türkiye İstatistik Kurumu temmuz ayı verilerini son dakika olarak açıkladı. Ekonomik Haziran ayında 73,5 iken, %11,8 82,2 değerine yükseldi.

Temmuz ayı ekonomik güven endeksi açıklandı

30.07.2020, 10:08 Güncelleme Tarihi: 30.07.2020,11:10

Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 73,5 iken, Temmuz ayında %11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

HİZMET SEKTÖRÜNDE YÜZDE 20 ARTIŞ

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Temmuz ayında %10,7 oranında artarak 99,4 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %20,2 oranında artarak 66,7 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi %9,6 oranında artarak 94,6 değerini, inşaat sektörü güven endeksi %11,6 oranında artarak 87,0 değerini aldı. Tüketici güven endeksi Temmuz ayında %2,7 oranında azalarak 60,9 değerini aldı.

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