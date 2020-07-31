“Adım adım Türkiye’nin gücünü göstereceğiz”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün aylık bazda açıklanan ekonomik güven endeksi hakkında açıklamada bulundu. Bakan Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında 73.5 iken, Temmuz ayında yüzde 11.8 oranında artarak 82.2 değerine yükseldi. Yeni normalde adım adım Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz" ifadelerini kullandı.



TEMMUZ'DA YÜKSELDİ

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı. Endeks bu ay Haziran ayına göre yüzde 11.8 oranında yükselerek 82.2 değerine ulaştı. Ekonomik güven endeksindeki artış, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Ekonomik güven endeksi Haziran ayında 73.5'ti.



HİZMET SEKTÖRÜNDE

Reel kesim güven endeksi aylık bazda yüzde 10.7 artarak 99.4, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 20.2 yükselerek 66.7, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 9.6 artışla 94.6, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 11.6 artarak 87 değerini aldı. Tüketici güven endeksi ise Temmuz'da yüzde 2.7 azalarak 60.9 değerine geriledi.

Ekonomik Güven Endeksi Haziran ayında 73,5 iken, Temmuz ayında %11,8 oranında artarak 82,2 değerine yükseldi. Yeni normalde adım adım Türkiye'nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz. pic.twitter.com/eHgAiCrHye — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) July 30, 2020