Aydın esnafına bayram alışverişi can suyu oldu

TÜM dünyada görülen korona virüsü salgını dolayısıyla zor günler geçiren Aydın esnafına Kurban Bayramı can suyu oldu. Vatandaşların bayram öncesinde yaptığı alışverişle esnafın yüzü güldü. Aydın Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Selahittin Çetindoğan, "Pandemiden dolayı ülke olarak bu bayramı ne yazık ki buruk kutluyoruz. Bu salgın döneminde geçici olarak esnaflarımız dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı. Ama Kurban Bayramı alışverişi esnafımızın kısmen kazancını artırdı" dedi.
■ MEHMET KAVAS
■ MEHMET KAVAS
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