Doğal gazda tüketimi teşvik edecek adım

BOTAŞ, başta sanayici olmak üzere geniş kesimlerin merakla beklediği Ağustos ayı doğal gaz tarifelerini belirledi. Doğal gaz fiyatları, tüm abone grupları için 'sabit' tutuldu. Ancak BOTAŞ, gaz tüketimini 'teşvik' edecek önemli bir adım attı. Sanayici ve elektrik üreten santrallar, sözleşmelerinin üstünde gaz talep eder ya da çekerse, her bin metreküp gazı bin 400 lira yerine bin 260 liradan tüketecek. Sektör temsilcileri, yılın son çeyreğinde de BOTAŞ'ın gaz ithalat fiyatının, üçüncü çeyrekte olduğu gibi düşeceği beklentisiyle, "Fiyat, petroldeki gevşemeye bağlı olarak her bin metreküp için 150 dolarlara kadar düşebilir. Buna bağlı olarak 1 Ekim'de, gazda bir miktar indirim yapılabilir. Vatandaşa da indirimli fiyattan gaz satılabilir" diye görüşlerini dile getirdi.

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