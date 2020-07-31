Kurbanda deveye ilgi geçen yıla göre arttı

Aydın'dan, Türkiye'nin çeşitli illerine kurbanlık deve satan Metin Korucu (50), bu yıl ilginin arttığını belirtti. Geçen yıl 20 devenin satıldığını belirten Korucu, bu yıl sayının 23'e çıktığını söyledi. İncirliova'da deve sucuğu ve devecilik işiyle uğraşan Metin Korucu, bayram öncesinde ülkenin dört bir yanına kurbanlık deve gönderdi. Bir tonun üzerinde olan develer, başta Antalya olmak üzere Muğla, Ankara, Sakarya, Kocaeli, Konya, Sivas, Adana gibi illerdeki alıcılara gönderildi. Fiyatların 13 bin ila 20 bin lira arasında değiştiği ve 7 kişinin ortak olduğu develerin kesimi için de yine Aydın'dan kasap gönderildiği kaydedildi.



■ MEHMET KAVAS

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