Maskeli hayat yeni bir sektör yarattı

Dünyayı kasıp kavuran korona virüsü salgını, küresel çapta medikal ve tekstil sektörünün çok hızlı bir şekilde hareketlenmesine yol açtı. 1 Aralık 2019'da Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve sonrasında bütün dünyayı saran korkunç salgında birçok insan hayatını kaybetti. Bu dönemde muayene eldiveni, cerrahi maske, dezenfektan, ateş ölçer gibi medikal ürünlerin satışlarında patlama yaşandı. Bugüne kadar hayatında hiç maske kullanmayanlar bile sokağa maskesiz çıkamaz hale geldi, dezenfektan, eldiven ve ateş ölçer hayatımızın bir parçası oldu. Elbette bunu fırsata çevirenler de oldu. Sadece Türkiye'de her gün tek kullanımlık cerrahi maskenin tüketildiğini düşünecek olursak bunun 7.5 milyar kişinin yaşadığı dünya genelindeki maske kullanımının ne boyutlara geldiğini görebiliriz. İşte bu yüzden tekstil sektörüyle hiç ilgisi olmayan kişiler bile kendilerine birkaç makine alıp maske üretmeye başladı. Ardından devlet bu gidişata el koydu ve artık daha kaliteli, insan eli değmeden tam ultrasonik ortamda üretilen maskelerin piyasaya sürülmesi rahat nefes aldırdı.



YENİ ALIŞKANLIKLAR

Yeni Asır olarak, pandeminin ilk günlerinden itibaren söz konusu medikal ürünlerde yaşanan ticari hareketlenmeleri ve sektörde yaşananları tüm detaylarıyla inceledik. Yazı dizimizin ilk bölümünde maske konusuna yer veriyoruz. Covid-19 salgınında insanlar normal hayatlarında hiç yapmadıkları davranışlara alışmak zorunda kaldı. Sürekli maske takmak, elleri sürekli olarak dezenfekte etmek, mesafeli durmak gibi birçok konuda virüse karşı önlemlerle dolu bir hayata adım atıldı. Maske kullanımının artmasıyla birlikte Türkiye'de ilk günlerde ölüm ve vaka sayısının da yükselmesi üzerine maske üretiminin yetersiz kalacağı düşüncesiyle maske satışı yasaklandı.



SEKTÖRÜN ÖNÜ AÇILDI

Bunun üzerine birçok kişi maske bulamaz hale geldi. Çünkü eczaneler de hükümetin kararına uyup maskeyi vatandaşlara ücretsiz vermek istemedi. Bunun üzerine hükümet yeniden konuya el koydu ve sorun çözüldü. Korkulacak bir şey olmadığı ve yeteri kadar maske üretimin yapılabileceği ortaya çıkınca devlet satışı serbest bıraktı. Yeteri kadar iç piyasadan maske elde edilebileceği anlaşıldı. İhracat da aynı şekilde serbest bırakıldı, sektörün önü açılmış oldu.



SAĞLIKLI MASKE NASIL OLMALI

Üretilen maskenin ISO belgesi, CE belgesi, FDA belgesi olmalı. Türkiye'de ÜTS (Ürün Takip Sistemi) kaydı olmak zorunda. Maskenin test raporu olmalı. Teste giden maskenin koruyucu özellikte olması gerekiyor. En az yüzde 98 ve üzeri koruyucu olmalı. Ayrıca üç katlı cerrahi maske özellikle meltblownlu olmak zorunda. Yani iki kat spounbond ortası ise meltblownlu süzgeç kumaşı olması gerekiyor. El değmeden tam ultrasonik ortamda üretilmeli. Üretim yapılan yerin zemininin havaya toz kalkmaması için epoksi zemin olması gerekiyor. Hijyenik bir ortamda çalışanların eldiven, maske ve tulum önlük giymesi gerekiyor. Maskenin ortası en azından üç kat spounbond denilen süzgeç kumaş olması gerekiyor. Spoundbond kumaşın koruyuculuğu meltblowna göre daha düşük. Çünkü spoundbond kumaşta koruyuculuk oranı yüzde 85 civarında oluyor.

İHRACATTA HİBE ORANLARI

Yurtdışına ihraç edilmek istenen maskelerde Devlet Malzeme Ofisi'ne hibede bulunmak gerekiyor. Bu hibe oranları daha önce 1'e 1 yani 1 maske ihracatı için 1 maske de Devlet Malzeme Ofisi'ne hibe ediliyordu. Ancak bu oranın geçtiğimiz günlerde yayınlanan genelgeyle değişmesi sektörün yükünü hafifletti. Alınan son kararla birlikte ihraç edilen 3 maske için sadece 1 maske hibe etmek yeterli görüldü. Böylece üreticinin işi de kolaylaştı. İhracat yapılacak medikal malzeme başına belirlenen yeni hibe oranlarına göre cerrahi maske, N95 maske ve koruyucu gözlükte 3'e 1, koruyucu tulumda 5'e 1, muayene eldiveninde ise 300'e 100 şartı getirildi.

HERKES ÜRETİCİ OLDU

Pandemiden sonra birçok sektör eldiven, maske, dezenfektan ve ateş ölçer pazarlama işine girdi. Hatta akü üreten, inşaat yapan, demir çelik sektöründeki işadamları bile kar marjının çok yüksek olduğu maskeyi üretip satmaya başladı. İnsanları virüs salgınından korumak için maske takmak dünya genelinde zorunlu hale geldi. Birçok ülke maske takmayanlara cezai yaptırım uygulamaya başladı.



Kamuya açık tüm alanlarda maske takmanın zorunlu hale gelmesi maske üretimini artırırken tekstil sektöründe müthiş bir ticari hareketlilik yaşandı. Maske üretiminde ürünün ortasında 3 katlı olarak yer alan hammadde girdisi olarak kullanılan 'melt blown' kumaşlara uygulanan ilave gümrük vergisi Ekim'e kadar yüzde 20'den yüzde sıfıra düşürüldü. İthalattaki gümrük vergisinin Ekim'e kadar sıfırlanması nedeniyle kumaş fiyatları düştü. Hibe oranlarıyla birlikte verginin sıfırlanmasıyla piyasalar rahatladı.



YARIN: HAYALİ TİCARETLER CAN SIKIYOR

TOLGA TEKİN